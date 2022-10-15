إنجي القاضي تحتفي بقرب انطلاق «القاهرة الإخبارية»: حلم طال انتظاره

قدمت الإعلامية إنجي القاضي، التهنئة للإعلامي أحمد الطاهري رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لقرب انطلاق قناة «القاهرة الإخبارية»، خلال أيام.

قناة القاهرة الإخبارية طال انتظارها

وقالت الإعلامية إنجي القاضي، خلال تقديمها برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة «dmc»، اليوم، «القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر.. هذا شعار قناة القاهرة الإخبارية التي طال انتظارها، هنا القاهرة.. من المغرب العربي إلى كينيا والصومال، ومن أنقرة لليونان، ومن شبه الجزيرة العربية إلى جنوب السودان، من موسكو للولايات المتحدة وباريس وبرلين».

وتابعت: «قناة القاهرة الإخبارية، سيكون لديها شبكة تصل إلى 30 مراسلا تقريبا، من كل دول العالم المهمة، وخطابها سيرتكز على الهوية الوطنية للعالم العربي، والتي تنطلق خلال أيام، في توقيت عالمي وإقليمي بالغ الدقة».

«الشركة المتحدة» حولت الحلم إلى حقيقة

وواصلت: «انطلاق قناة القاهرة الإخبارية، حلم طالب به الكثيرين، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومن خلال قطاع الأخبار بها والزميل المسؤول عن ذلك أحمد الطاهري سيتحول هذا لحلم إلى واقع».

واستكملت: «نتمنى كل التوفيق لكل الزميلات والزملاء في هذه القناة الجديدة.. قناة القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر».