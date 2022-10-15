تزامنا مع قمة المناخ.. إطلاق القاهرة الإخبارية خلال أيام: إعلام يليق بـ«جمهورية جديدة»

بوعي واقتدار، تواصل الشركة المتحدة، بناء منظومة إعلامية بأُطر إقليمية ودولية ترسّخ من خلالها الريادة المصرية المستحقة للإعلام العربى، وهو ما تُوّج مؤخراً بالإعلان عن قُرب إطلاق قناة «القاهرة الإخبارية» الإقليمية، وذلك بالتزامن مع انعقاد قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ «cop27» فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

«القاهرة الإخبارية»، التي من المنتظر أن تكون قاطرة إعلام الجمهورية الجديدة، ستُولد عملاقة، وفق تقدير خبراء إعلام وإعلاميين وصحفيين مصريين وعرب، بقُدرات وإمكانيات مهنية وبشرية تضعها فى مستوى التحديات المفروضة على الوطن العربى ومنطقة الشرق الأوسط وما يواجهه العالم من أزمات.

«هُنا القاهرة» ذاك الشعار الذى كان يُدوّى فى أرجاء الأمة العربية فى ستينات القرن الماضى، اليوم يجد صداه فى الجمهورية الجديدة، مستنداً إلى رصيد هائل من الخبرة والريادة الإعلامية المصرية عربياً ودولياً، وأجيال من الإعلاميين الرواد الذين نقلوا بأمانة وتجرّد خلاصة تجاربهم المهنية لمن لحقوا بهم، حتى باتت مصر اليوم قابلة لإطلاق منظومة إعلامية متكاملة يخدم بعضها بعضاً فى تناغم وتنسيق يحقق أهداف الجمهورية الجديدة فى إعلام تنويرى واعٍ بالرهانات والتوازنات الإقليمية والدولية، ويضع قضايا مصر وملفاتها الاستراتيجية فى موضعها الصحيح أمام المشاهد وصانع القرار والخبراء فى العالم، على أرضية مهنية راسخة.

«القاهرة» ذات الثقل السياسى والاستراتيجى والتأثير الكبير فى مجريات الأحداث بالمنطقة والعالم، لها اليوم صوت مسموع، تُعلّق عليه آمال عريضة.

على صفحات «الوطن» نستعرض الآفاق التى ستنطلق فى ظلها «القاهرة الإخبارية»، واستعدادات إطلاقها رسمياً خلال أيام، ونستمع إلى آراء خبراء الإعلام وما ينتظرونه من القناة الجديدة وروشتة نجاحها.