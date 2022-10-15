استشاري تغيرات مناخية بالأمم المتحدة: «العالم ينتظر قمة شرم الشيخ»

قال الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، إن الدولة المصرية بكامل أجهزتها تستعد لاستضافة قمة المناخ بالتنظيم والتخطيط، لافتا إلى أن مصر ضربت نموذجا يحتذى به في تنظيم المؤتمرات الكبرى، وأصبحت شرم الشيخ مستعدة لاستقبال القمة المقرر انطلاقها خلال 21 يوما، الذي ينتظرها العالم.

زيارة الأمين العام لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية

وأوضح «طنطاوي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «إكسترا اليوم» مع الإعلامي محمد الرميحي، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الأمين العام لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية كان في زيارة لمصر اليوم للاطلاع على التجهيزات والترتيبات، وقد أبدى سعادته بالجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية واستعداداتها على مختلف الاتجاهات لاستضافة قمة المناخ، لافتا إلى أن شرم الشيخ أصبحت مستعدة من خلال الطرق والمطار وقاعات المنتدى والطرق والمستشفيات وخاصة مستشفى شرم الشيخ الذي تحول إلى أول مستشفى أخضر على مستوى الشرق الأوسط.

الموضوعات المطروحة على جداول المؤتمر للنقاش

وأشار الدكتور سمير طنطاوي إلى أن الدولة مستعدة على المستوى الفني والتنظيمي بالموضوعات المطروحة على جداول المؤتمر للنقاش، وعلى المستوى السياسي ممثلا في وزارة الخارجية التي تعمل على التنسيق مع الأطراف بمختلف الدول بشكل متوازن، لافتا إلى أن قمة المناخ الـ27 ستناقش العديد من المشروعات التي تهم الدول النامية ومنها تمويل المناخ، والتكيف مع التغيرات المناخية خاصة وأننا من الدول المتضررة بالآثار السلبية للتغيرات المناخية.

هدف عالمي للمناخ

وأكد استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، أن الجميع يطالب بتحديد هدف عالمي للمناخ مثل الهدف العالمي لتخفيف الانبعاثات المعلن في اتفاق باريس، وذلك من خلال تحديد العام المناسب والموارد وآليات التنفيذ والتمويل للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.