مركز التميز للاستدامة.. حلقة الوصل بين البحث والتطبيق لمواجهة تغير المناخ

أهداف علمية وبحثية شتى، أنشئ على أساسها مركز التميز للاستدامة بجامعة عين شمس، بما يسهم في خلق الروابط بين الكليات المختلفة داخل الجامعة من الناحية البحثية والتدريبية والتعليمية والتوعية ووضع مقترحات مختلفة في مجالات الطاقة والمياه والتشجير بالإضافة إلى خلق روابط مع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين في مصر وخارجها للبدء في علاقات ومشاركات مختلفة معهم سواء كجهات بحثية أو تصنيعية أو مجتمع مدني.

دور مركز التميز للاستدامة

يتمحور دور المركز في ثلاثة أبعاد رئيسية حددها الدكتور أحمد العوضي، مدرس بقسم العلوم الهندسية البيئية بكلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، ومدير المركز، أولها البعد البحثي الخاص بتطوير العملية البحثية وخلق تعدد للتخصصات بين الكليات ودمج الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع.

البعد الثاني لمركز التميز للاستدامة هو التوعية والتدريب وكيفية دمج التغيرات المناخية والعلوم البيئية ومفاهيم الاستدامة في المقررات الدراسية للمراحل الجامعية المختلفة، أما عن البعد الثالث فهو البعد المجتمعي أي البيئي وكيفية تحسين البيئة خاصة داخل الحرم الجامعي من تشجير ومياه وطاقة واستدامة وتوفير الموارد لكل الناس داخل الجامعة.

مبان حاصلة على شهادات بأنها خضراء توفر المياه والطاقة

تحويل جامعة عين شمس لجامعة ذكية خضراء، هدف أساسي للمركز، وضحه «العوضي» في حديثه لـ«الوطن»، مؤكداً أن المركز يعمل على خلق ترابط وشراكات مع أصحاب المصلحة الوطنية بما يخدم الجامعة لتحولها لجامعة خضراء وذكية: «وضعنا أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية ومبان حاصلة على شهادات بأنها خضراء توفر المياه والطاقة، بجانب الاهتمام بالتحول الرقمي بما يقلل الاعتماد على الأوراق».

وعن مفهوم الاستدامة، قال الدكتور أحمد العوضي، إن الاستدامة تعني دمج العلوم مع بعضها وهي العلوم البينية والمتعددة، موضحاً أنها تخلق استفادات قصوى في مختلف التخصصات لأن الزراعة مرتبطة بالغذاء والطاقة مرتبطة بالعلوم الكهربية والهندسية والمياه مرتبطة بعلوم الري والزراعة، فضلاً عن استفادات قصوى في مجال التربية والإعلام والاقتصاد الأخضر الذي يستخدم في التخصصات البيئة.

قاعدة بيانات لخبراء التغيرات المناخية

يعمل المركز بحسب ما رواه «العوضي» على إعاة التدوير واتخاذ القرارات في كل ما يتعلق بالاستدامة بوجه عام حتى وإن لم تكن موجودة بشكل مفصل: «المركز يربط بين الأبحاث المختلفة في الكليات».

يُعد مركز التميز للاستدامة قاعدة بيانات لخبراء التغيرات المناخية والاستدامة والعلوم البيئية داخل الجامعة وخارجها لعمل الترابطات المخلتفة بين المشاريع المختلفة في الكليات وتتمكن كل كلية من تحقيق أقصى استفادة لها من المشروعات البحثية.

يؤكد الدكتور أحمد العوضي، أن الاستدامة تعني أن تكون الموارد متاحة للجميع في كل الأوقات دون مشكلة أو تحديات، موضحاً أن الكرة الأرضية عبارة عن ثلاثة محيطات بيئية المحيط الأول هو المحيط الحيوي والمحيط الثاني هو المحيط الاقتصادي في الصناعات والمحيط الاجتماعي أي العلاقات الاجتماعية فالاستدامة تعمل في المحاور الثلاثة للحفاظ على موارد وصناعات مستقرة وأبعاد اجتماعية مستقرة أيضاً.

مع بداية العام الدراسي الجديد، اهتم المركز بعمل العديد من المحاضرات التوعية للطلاب عن التغيرات المناخية وكيفية مواجهتها وآثارها السلبية والبصمة الكربونية وجهود الجامعة للتحول لجامعة خضراء.