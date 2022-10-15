متحدث «الخارجية»: «شكري» يجري اتصالات مع جميع الأطراف لإنجاح قمة المناخ

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث بِاسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية السفير سامح شكري يجري اتصالات مهمة مع جميع الأطراف المشاركة في قمة المناخ المقبلة COP 27: «النهاردة كان عندنا وزير خارجية الكونغو ووزير خارجية الهند، والشق الأساسي للحديث هو الاستعدادات الخاصة بقمة المناخ».

تقريب وجهات النظر بين الدول المشاركة بقمة المناخ

وأضاف «أبوزيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الوزارة تحرص حاليا؛ تمهيدا لإطلاق قمة المناخ، على تقريب وجهات النظر والمواقف بين الدول المختلفة، إذ ينعقد المؤتمر خلال هذا العام في ظل ظروف وتحديات عالمية تهدد الالتزامات الخاصة بمكافحة التغير المناخي والالتزامات التي قطعتها الدول في مؤتمر قمة المناخ السابق.

إيجاد حيثية تضمن التزام الدول بالوعود

واستطرد: «الوزارة تسعى لإيجاد حيثية تضمن بها التزام الدول بالوعود التي قطعتها وضمان حصول الدول النامية على نصيبها من الدعم المادي والتكنولوجيا لموائمة أنشطتها الاقتصادية لمكافحة التغير المناخي، ولضمان أن تتم عملية الاستعداد في شرم الشيخ على أكمل وجه».

وأوضح أن هناك زيارات ميدانية تجرى كل أسبوع من قبل رئيس الحكومة والوزراء للمناطق التي يجري فيها عرض المؤتمر المقبل بشرم الشيخ.

وتابع: «فيه تعهدات دولية تمت منذ اجتماع كوبنهاجن لتوفير 100 مليار دولار لدعم اتفاقية التغير المناخي ولدعم الدول النامية بوسائل مبتكرة، ليست في شكل قروض ولكن من جانب المنح والتسهيلات المالية والحصول بوسائل مبتكرة على المساعدات».