افتتاح قمة الصحة العالمية 2022 بألمانيا غدا.. تغير المناخ أهم ملفاتها

تفتتح قمة الصحة العالمية 2022 بألمانيا، غدا الأحد، في برلين بحفل يضم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيسي فرنسا والسنغال، بالإضافة إلى كبار الشخصيات الأخرى.

وتشارك منظمة الصحة العالمية للمرة الأولى في تنظيم قمة الصحة العالمية 2022 بألمانيا التي ستضم أكثر من 300 متحدث من جميع مناطق العالم، من بينهم 40 خبيراً من خبراء منظمة الصحة العالمية حيث يشاركون معارفهم وآراءهم ورؤيتهم خلال الجلسات الرئيسية ومناقشات الفريق وورش العمل وجلسات العصف الذهني والأحداث الجانبية.

أكثر من 300 متحدث في قمة الصحة العالمية

وستنعقد قمة الصحة العالمية 2022 بألمانيا في الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر 2022 في برلين وسيركز المشاركون على «اتخاذ خيار الصحة» من خلال التفكير في الموضوعات الملحة مثل الاستثمار من أجل الصحة والرفاهية، وتغير المناخ وصحة الكواكب، والهندسة المعمارية للتأهب للأوبئة، والتحول الرقمي للصحة، وأنظمة الغذاء والصحة، ومرونة النظم الصحية والإنصاف، والصحة العالمية من أجل السلام.

وتهدف قمة الصحة العالمية 2022 بألمانيا إلى تعزيز التبادل وتحفيز الحلول المبتكرة للتحديات الصحية ووضع الصحة العالمية كقضية سياسية رئيسية وتعزيز الحوار الصحي العالمي بروح أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وفقا لموقع منظمة الصحة العالمية.

القمة تستهدف تحفيز الحلول المبتكرة للتحديات الصحية

وستشارك منظمة الصحة العالمية بعمق في المناقشات بقمة الصحة العالمية 2022 بألمانيا حول مواضيع مثل التأهب للجائحة والتغلب على الأوبئة والتغلب على الأمراض غير السارية ومنظور جديد لتمويل الصحة العالمية والصحة في زمن الحرب والأزمات والصحة من أجل السلام والعاملين في مجال الصحة والرعاية والسيطرة على السرطان والابتكار في الاتصالات الصحية العالمية وصحة المرأة والطفل ومستقبل خال من شلل الأطفال.

وسيتم بث الجلسات الرئيسية للقمة على الهواء مباشرة وستكون جميع الجلسات متاحة في الوقت الفعلي عبر روابط «زووم» المتوفرة في برنامج WHS 2022، كما ستكون تسجيلات جميع الجلسات الستين متاحة على قناة WHS على يوتيوب.