إنقاذ حارس مركز شباب بداوي من الموت عقب بلع لسانه في مباراة رأس البر

أنقذت العناية الإلهية حارس مرمى فريق مركز شباب كفر بداوي بعد بلع لسانه في مباراة فريقه اليوم مع نادي رأس البر ضمن دوري القسم الثالث والتي انتهت بهدف دون رد لصالح مركز شباب بداوي بهدف دون رد.

وقال محمد ياسر الديب، أمين صندوق نادي رأس البر، إن المباراة شهدت أوقاتا عصيبة عندما سقط حارس مرمى مركز شباب بداوي أرضا، وتبين بلعه لسانه، ونجح الفريق الطبي في إنقاذ حياته وتم استبداله بالحارس البديل.

لاعبو نادي رأس البر حرصوا على الاطمئنان على سلامة اللاعب

وأكد الديب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لاعبي نادي رأس البر وجهازه الفني حرصوا على الاطمئنان على سلامة اللاعب بعد المباراة.

وكان حكم مباراة مركز شباب بداوى ونادى رأس البر قرر وقف المباراة لعدة دقائق حتى يتمكن الجهاز الطبي لفريق مركز شباب بداوي لإنقاذ الحارس والذى تم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

وتقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي رأس البر بقيادة مديره الفني حسام غويية نظيره فريق شبان بداوي اليوم السبت الموافق 15 أكتوبر، في تمام الساعة الثالثة عصرًا وانتهت المبارة بفوز مركز شباب بداوى بهدف دون رد.