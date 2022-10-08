حكاية غرق شاب في شاطئ رأس البر.. أنقذ أسرته ولقي مصرعه

بكاء مرتفع وصراخ عال، صادر من قلب أم وأطفالها الصغار بعد أن جرفتهم المياه بعيدا عن شاطئ رأس البر، ملامح الخوف والقلق سيطرت على ملامح الأب الذي كان يجلس يشاهدهم بتعبيرات محببة لقلوبهم، فما كان منه إلا أن هرع لإنقاذ أسرته، لم يعلم بأن القدر سطر كلماته الأخيرة في حياته، إذ لقي مصرعه بعد أن تمكن من إنقاذ عائلته.

التصريح بدفن جثمان الشاب

أمرت النيابة العامة باستصدار تصريح دفن جثمان الشاب «حسن» بعد أن تمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشاله صباح اليوم، إذ لقي مصرعه بعد أن شاهد أسرته تصارع الموت غرقا، أنقذها لكنه فشل في إنقاذ نفسه.

في صباح أمس الجمعة، خرجت الأسرة المكونة من الأب والأم وأطفالهما الصغار، في رحلة تنزهية لشاطئ رأس البر، ضحكات عالية مصدرها مرح الأطفال فرحة بالخروج للشاطئ، والنزول للمياه، لم يكن أيًا منهم يعلم بأنهم سيعودون بدون مصدر أمانهم وسندهم في الحياة «الأب».

لحظات مرت على الأسرة في مصارعة الموت

مع غروب شمس النهار، وغربت معها حياة الشاب «حسن»، لحظات من المرح شاهدها الأب بين أطفاله ووالدتهم، حنى سمع استنجاد زوجته به ومحاولتهم للنجاة من الغرق، هرع لمساعدتهم وإنقاذهم، وبعد أن تمكن من نجاتهم جرفته المياه بعيدا عن الشاطئ، إذ سقط الأب جثة هامدة في أحضان المياه، وسط حالة من الذهول والصدمة على الأم وأطفالها.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين الأسبق، إن حالة «إسفكسيا الغرق»، هي موت الإنسان نتيجة دخول كمية كبيرة من الماء إلى داخل جسده وبالتحديد الرئة بعد غرقه نتيجة عدم قدرته على استنشاق الهواء، ما يؤدي إلى اختناقه في الحال ومن ثم موته.

أعراض الوفاة بالغرق على الشخص

وأضاف «فودة» في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن الشخص المتوفى نتيجة الغرق، قد يبدو عليه عدة أعراض مختلفة أبرزها امتلاء التجويف الصدري والمعدة والقصبة الهوائية بالمياه، وتورم أنسجة الرئة وانتفاخها بشكل كبير.