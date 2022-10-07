أسرة غريق رأس البر تنتظر جثمانه: «كان جاى يفسح زوجته وأطفاله»

توافدت أسرة الشاب الغريق على شاطئ رأس البر مساء اليوم الجمعة في انتظار ظهور جثمان نجلهم على سطح مياه البحر بشاطئ 51، بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة في المياه أثناء محاولة إنقاذ زوجته من الغرق وجرفه الموج أمام أطفاله الأربعة.

وقال حسن عاصى، والد الضحية، إن نجله حسن يبلغ من العمر 31 سنة، يعمل استورجي، جاء في تمام الساعة العاشرة صباحا لقضاء يوم على شاطئ رأس البر مع زوجته وأطفاله، لكنه تعرض للغرق قبيل آذان المغرب بنحو ساعة.

كل اللى عاوزينه الجثمان يخرج وندفنه

وأضاف في حديثة لـ«الوطن»،: «كل اللى عاوزينه جثمان ابني علشان ندفنه، وكل اللي بطلبه من ربنا أن يظهر جثمانه سريعًا وألًا ينحشر الجثمان بين صخور حواجز الأمواج»، وتابع أن المسؤولين في الوحدة المحلية وعده بتكثيف البحث عنه مع أول ضوء.

الوضع صعب علينا

وأضاف محمد عاصى، عم الغريق:«الوضع صعب علينا جدًا، وكمان عارفين أن الوضع صعب جدًا على رجال الإنقاذ من البحث عنه ليلا وننتظر بدء البحث عن جثمانه مع أول ضوء».

وتابع:«الضحية راح وترك أطفاله الأربعة سماح، ونرمين، ونيرة، وسيف.. كان جاى يفسحهم لكنه قضاء الله وقدره».

واستدعى رجال مباحث قسم شرطة رأس البر سماح عواد 30 سنة، زوجة الغريق، أثناء محاولته إنقاذها للاستماع إلى أقوالها.

وشهد شاطئ 51 بمدينة رأس البر مساء اليوم الجمعة، غرق شاب أثناء محاولته إنقاذ زوجته بعد أن جرفته الأمواج، ويعد هذا الحادث هو الأول عقب إعلان الوحدة المحلية بمدينة رأس البر انتهاء موسم الصيف مع غروب يوم الجمعة الماضية الموافق 30 سبتمبر.

وأهاب رئيس الوحدة بمدينة رأس البر بالمواطنين ورواد المدينة عدم نزول البحر نهائيًا حرصًا على سلامتهم.

وقال محمد الششتاوي، أحد أقارب الغريق، إن الراحل حاول إنقاذ زوجته بعد أن جرفتها الأمواج إلى داخل البحر وبالفعل نجح، لكن الموج صرعه وجرفه إلى داخل البحر.

وأكد الششتاوى، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأب غرق أمام أطفاله الأربعة، وأصيبت زوجته بصدمة وجرى نقلها إلى مستشفى اليوم الواحد برأس البر لإسعافها.