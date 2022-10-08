انتشال جثمان استورجي غرق أمام أطفاله أثناء إنقاذ زوجته في رأس البر

ظهر جثمان شاب لقى مصرعه غرقا في شاطئ رأس البر، بعدما حاول إنقاذ زوجته من الغرق، فسحبته الأمواج، وغرق أمام أطفاله الأربعة الصغار، ودفعت أمواج البحر الجثة إلى الشاطئ نفسه الذي غرق فيه، وهو شاطئ 51.

النيابة العامة تصرح بدفن الجثة

وقال محمد الششتاوي، أحد أقارب الغريق، إنّ جثة الضحية خرجت في الساعة الواحدة صباحا، بعد غرقه بنحو 8 ساعات كاملة، مشيرًا إلى أنّ النيابة العامة صرحت بدفن الجثة، وسيتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه بقرية البصارطة عقب صلاة الظهر.

وأضاف أنّ الراحل حاول إنقاذ زوجته بعد أن جرفتها الأمواج إلى داخل البحر وبالفعل نجح، لكن الموج صرعه وجرفه إلى داخل البحر، مؤكدًا في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الأب غرق أمام أطفاله الأربعة، وأصيبت زوجته بصدمة ونُقلت إلى مستشفى اليوم الواحد برأس البر لإسعافها.

تفاصيل الواقعة

وشهد شاطئ 51 بمدينة رأس البر، مساء أمس، غرق شاب في أثناء محاولته إنقاذ زوجته بعد أن جرفته الأمواج، ويعد هذا الحادث هو الأول عقب إعلان الوحدة المحلية بمدينة رأس البر انتهاء موسم الصيف مع غروب يوم الجمعة الماضية الموافق 30 سبتمبر.

وقال حسن عاصي، والد الضحية، إن نجله حسن يبلغ من العمر 31 سنة، يعمل استورجي، جاء في تمام الساعة العاشرة صباحا لقضاء يوم على شاطئ رأس البر مع زوجته وأطفاله، لكنه غرق قبيل آذان المغرب بنحو ساعة.

الوضع صعب علينا

وأضاف محمد عاصي، عم الغريق: «الوضع صعب علينا جدًا، خاصة أن الأب مات وترك أطفاله الأربعة سماح، ونرمين، ونيرة، وسيف، كان جاي يفسحهم لكنه قضاء الله وقدره».