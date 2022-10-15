بعد انضمامه لقناة «القاهرة الإخبارية».. أبرز المعلومات عن جمال عنايت

انضم حديثا الإعلامي جمال عنايت إلى شاشة قناة القاهرة الإخبارية، المقرر بدء بثها بالتزامن مع قمة المناخ، ويرصد «الوطن» أهم المعلومات عن الإعلامي جمال عنايت أحد مذيعي هذه القناة.

جمال عنايت من مواليد حي جاردن سيتي.

والده الكاتب الصحفي الراحل راجي عنايت.

نشأة جمال عنايت

نشأ جمال عنايت في عمارة بشارع إسماعيل أباظة بجاردن سيتي، وهي عمارة فنية؛ إذ كان يسكن معه بها الفنانان الراحلان صلاح منصور وحسن الشربيني ورساما الكاريكاتير إيهاب شاكر وبهجت عثمان.

عشق الفن منذ طفولته وأحب آلة الدرامز.

صديق طفولته الكاتب الصحفي عمرو الخياط، كما زامله يحيى راشد وزير السياحة السابق وهشام عز العرب مستشار محافظ البنك المركزي الحالي.

والتحق جمال عنايت بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

وبدأ عمله قبل التخرج في مجلة روز اليوسف وبعدها انتقل إلى العمل بمجلة صباح الخير وذهب بعدها إلى صحيفة الشرق الأوسط.

وبعدها أسس جمال عنايت جريدة اليوم.

كما شارك مع عماد الدين أديب في تأسيس جريدة العالم اليوم.

برامج جمال عنايت

وعمل في البرامج التليفزيونية، إذ شغل منصب رئيس تحرير برنامج على الهوا مع الإعلامي عماد الدين أديب.

وبعدها ذهب إلى التليفزيون المصري ليجلس على مقعد المذيع ويقدم برنامج مقابلة شخصية.

وقدم عددا من البرامج على القنوات المختلفة؛ وأبرزها برنامج مساء جديد.

كما قدم توك شو «القاهرة اليوم» عبر فضائية أوربت.