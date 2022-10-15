«إكسترا نيوز» تشيد بـ«الوطن» بعد الاحتفاء بقرب انطلاق القاهرة الإخبارية

أشاد برنامج «حديث الأخبار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين شادي شاش وريهام السهلي، بعدد جريدة «الوطن»، لاحتفائه بانطلاق قناة القاهرة الإخبارية.

قالت الإعلامية ريهام السهلي، إن جريدة «الوطن»، احتفت بقرب انطلاق قناة القاهرة الإخبارية، إذ أفردت صحيفة الوطن عنوانها الرئيسي «القاهرة الإخبارية.. إعلام يليق بجمهورية جديدة»، كما تناولت آراء خبراء وأساتذة الإعلام الذين أكدوا أهمية القناة في نقل قضايا مصر باحترافية والتصدى للشائعات.

وأشارت الإعلامية ريهام السهلي، إلى أن نقيب الإعلاميين، أكد أن التخطيط الجيد واضح في كل خطوة بداية من اختيار اسم القناة، وصولا إلى شبكة المراسلين.