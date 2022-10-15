«حياة كريمة»: معرض تراثنا ملتقى للمبدعين والحرفيين من جميع المحافظات

قالت سماح ماهر العاقل، عضو قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة حياة كريمة، إن فعاليات معرض تراثنا سنويا، دائما كون ملتقى للمبدعين والحرفيين، إذ أن المعرض دائما ما يسوق للمنتجات اليدوية والتراثية، إلا أنه للمرة الأولى، فشهد المعرض مشاركة مؤسسة حياة كريمة فيه بمساهمات من أصحاب الحرف والمشروعات المختلفة.

العاقل: شاركنا في تدريب أصحاب المهن والحرف المختلفة

أضافت «العاقل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن المؤسسة شاركت في المعرض لأول مرة، بعد تدريب وتمويل أصحاب الحرف اليدوية، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمجلس القومي للمرأة.

العاقل: العارضين جرى تدريبهم في مبادرة أنت الحياة

واستطردت: «المعرض السنة دي تضمن منتجات للعارضين من متدربين من مبادرة أنت الحياة، واللي تم تدريبهم على أيدي خبراء مبدعين في صناعة الحرف اليدوية والتراثية، كما وتم متابعة تطورات منتجاتهم والعارضين من قرى ومحافظات حياة كريمة من مختلف المحافظات، والأمر مش قاصر على محافظة معينة، لكن كل المحافظات شاركت».

وأوضحت أن مشاركة أغلب المحافظات المصرية، في معرض تراثنا، كانت خطوة إيجابية وإضافة لمؤسسة حياة كريمة، لما شارك فيه من تمكين اقتصادي وإحياء الفنون التراثية والهوية المصرية لأهالي قرى ومراكز حياة كريمة.

وتابع: «دي من أهم وأبرز الأهداف اللي المؤسسة بتسعي ليها وهي التسويق في المعارض المختلفة التي تقيمها الدولة، وده بيساعد العارضين على تحقيق مبيعات جيدة بمشاركتهم في المعارض بمنتجاتهم، ويتيح لهم الفرص في تصدير منتجاتهم الحرفية المختلفة».