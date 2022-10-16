رفع حالة الطوارئ في مطروح استعدادا لموسم الأمطار.. غزيرة بـ5 مدن

تتعرض محافظة مطروح لسقوط أمطار، مع انتشار الغيوم والسحب المنخفضة وبدء نشاط الرياح في العديد من المناطق والأحياء السكنية، في ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس وسقوط أمطار بنسب متفاوتة في العديد من المدن والمحافظات منها مطروح والقاهرة وبعض المحافظات الساحلية، واستعدادات المحافظات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لمواجهة النوة التي تضرب البلاد.

حالة الطقس في مطروح

وحول حالة الطقس قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لـ«الوطن» إن المحافظة استعدت جيداً لموسم الشتاء، من خلال رفع حالة الطوارئ في جميع مجالس المدن وتجهيز المعدات اللازمة للتعامل مع الأمطار وتشكيل غرفة عمليات وإدارة أزمات في ديوان عام المحافظة ومجالس المدن لتلقي شكاوى المواطنين والاستماع إلي استفساراتهم والرد عليها.

سيارات صرف ومواتير حديثة لمواجهة الأمطار

«استعدينا لسقوط الأمطار ، والمتوقع سقوطها في أي وقت» حسب الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي: «أجرينا اصطفافا كاملا لجميع سيارات الصرف الصحي وتجهيز مواتير سحب مياه الأمطار من الشوارع، وحددنا المناطق الساخنة والتي تحتاج تحرك سريع، وشكلنا فرق الطوارىء للتعامل العاجل مع الأمطار وبرر التجمعات في المناطق المختلفة، ونستقبل الشكاوي من خلال الخط الساخن بالشركة».

المدن المتوقع تساقط أمطار بها

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار في بعض المدن بدءًا من السلوم بنسبة 70%، ومطروح وحتى الإسكندرية والمناطق الواقعة بينهم على السواحل الشمالية الغربية للبلاد في مدن سيدي براني والنجيلة والضبعة والعلمين والحمام.

تطهير شنايش تصريف الأمطار

وأوضح محافظ مطروح أن هناك تنسيقا مع جميع مجالس المدن الساحلية برفع حالة الطوارئ وتجهيز السيارات لسحب أي تجمعات مياه من البؤر على الطرق لعمل سيولة مرورية، وتطهير شنايش الأمطار وشبكات الصرف في مدينة مرسى مطروح والتعامل السريع مع الأمطار في جميع مدن المحافظة حتى تستقر الأوضاع وتنتهي موجة الطقس غير المستقر.