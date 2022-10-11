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نائب «التنسيقية» يقترح تعديل المادة الأولى من قانون «الأعلى للسيارات»

كتب:

ولاء نعمه الله
01:39 م | الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
النائب احمد القناوي - عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

النائب احمد القناوي - عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

اقترح أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أثناء مناقشة المادة الأولى من مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، العودة لنص الحكومة في المادة بوجود الوزير المعني بشؤون الصناعة داخل المجلس، دون إضافة وزراء آخرين، مثل «المالية، والتخطيط، ووزير الأعمال العام، والنقل»، حيث أرتأت اللجنة المشتركة إضافتهم.

مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات

وتابع خلال كلمته في الجلسة العامة، أنّ اللجنة تغافلت وجود وزراء مهمين آخرين كوزير التعليم أو التعليم العالي والبحث العلمي، لذا أفضل عدم التقيّد بوزراء بعينهم، تاركين الأمر لتقدير رئيس الوزراء عند تشكيل المجلس.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.