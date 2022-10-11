نائب «التنسيقية» يتقدم بطلب إحاطة لإنشاء مكتب تصديقات للخارج

تقدم النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه إلى سامح شكري، وزير الخارجية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإنشاء مكتب تصديقات يتبع وزارة الخارجية لخدمة مواطني بني سويف.

معاناة المواطنين في الصعيد

وتحدث عضو مجلس النواب في طلبه، عن معاناة المواطنين في الصعيد، خاصة في محافظة بني سويف، من عدم وجود مكتب تصديقات تابع لوزارة الخارجية، ويضطر الأهالي للسفر للقاهرة، ويعانون من طول الانتظار، وكذلك عدم العمل على تصديقات أبناء الصعيد، سوى أيام معينة في الأسبوع.

وأكد النائب، أن «ذلك يؤثر سلبا على إنهاء أوراق خاصة بسفرهم، ويشكل أعباء بدنية ومالية ضخمة عليهم، لذا أرجو اتخاذ الجهات المعنية اللازم لإنشاء مكتب تصديقات تابع للوزارة في محافظة بني سويف، لإنهاء معاناة الأهالي».