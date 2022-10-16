نفاد تذاكر مسرحية «أنستونا» لدنيا سمير غانم وبيومي فؤاد

أعلن المخرج خالد خلال عبر تطبيق ستوري بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، نفاد تذاكر العرض المسرحي «أنستونا» للفنانة دنيا سمير غانم.

ونشر خالد جلال صورة لمنقذ بيع تذاكر العرض، وعلق: «بعد الإقبال الجماهيري ونفاد بيع تذاكر العروض الأولى، تم فتح عروض شهر من الآن».

تذاكر مسرحية أنستونا

وتم طرح تذاكر العرض المسرحي على 5 فئات؛ الأولى قيمتها 250 جنيها، والثانية 400 جنيه، والثالثة 550 جنيها، والرابعة 750 جنيها، والأخيرة بـ1250 جنيها.

مسرحية أنستونا

ومن المقرر عرض مسرحية أنستونا يوم 20 أكتوبر الجاري، على مسرح جامعة مصر بمدينة السادس من أكتوبرمسرحية أنستونا بطولة دنيا سمير غانم، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، بسنت صيام، وهي من تأليف كريم سامي، أحمد عبد الوهاب، إخراج خالد جلال.

وقامت دنيا خلال الفترة الماضية بالتدريبات علي بعض الاستعراضات والأغاني الموجودة خلال العرض المسرحي وهي 5 أغنيات استعراضية من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع النابلسي، وأحمد وحيد كينج، وألحان عمرو مصطفى.

تكريم دنيا سمير غانم

ومن ناحية أخرى تم تكريم الفنانة دنيا سمير غانم من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وقالت أثناء استلامها الجائزة: «أنا سعيدة بتكريمي وفخورة بوجودي وسط هؤلاء الأساتذة الكبار، وفخورة أيضا بتكريم المخرج الكبير سعيد حامد فهو أول من قدمني للسينما، ويا رب أكون قادرة على تقديم أعمال قوية دائما».