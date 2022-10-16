مستشفى النجوم.. إصابات القدم تضرب 3 فنانين

شهد الوسط الفني مؤخرا العديد من الإصابات بين نجوم الفن، بعضهم أجرى عمليات جراحية، والآخر يتلقى العلاج، وأبرزهم الفنان رشوان توفيق، والفنانة شيرين عبد الوهاب والفنانة ليلى طاهر.

شيرين عبد الوهاب

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب السفر خارج مصر لإجراء عملية جراحية عاجلة بعد إصابتها بقطع في الرباط الصليبي بعدما انزلقت في منزلها بشكل مفاجئ.

وكانت شيرين عبد الوهاب عادت خلال الفترة الماضية للساحة الفنية بقوة بعد توقف فترة طويلة عن الحفلات والظهور الإعلامي، وقدمت مؤخرا سلسلة حفلات غنائية ناجحة رفعت شعار كامل العدد، كما ظهرت في برنامج «صاحبة السعادة» مع إسعاد يونس.

رشوان توفيق

أكد الفنان رشوان توفيق أنه تعافي تماما من الاصابة التي تعرض لها بكسر في إحدى قدميه، وتم وضع قدمه في الجبس شهر كامل ورغم أنه فك الجبس إلا أنه يحرص على عدم الحركة كثيرا ويفضل التواجد في المنزل ولا يخرج إلا للضروره وذلك حسبما صرح لـ«الوطن».

ليلى طاهر

الفنانة ليلي طاهر هي الأخرى أجرت مؤخرا عملية جراحية في قدمها بتركيب مفصل بعدما سقطت عليها في فبراير الماضي، وكشفت أنها خضعت لجلسات العلاج الطبيعي.

صلاح رمزي

ما زالت حالة المنتج الشاب صلاح رمزي حرجة، حيث إنه في غيبوبة في العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبريتحت اجهزة التنفس الصناعي،وطالب شقيقه شريف رمزي منذ ساعات عبر تطبيق ستوري بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» من جمهوره الدعاء لشقيقه أن يمر من تلك الأزمة الصحية الشديدة.