شيرين عبدالوهاب: حلمت إن لعنة الفراعنة أصابتني.. ونفسي أعيش حياة فيروز

تحدثت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن حياتها الشخصية وأمنياتها وأحلامها وأصعب لحظات مرت عليها، وذلك خلال الجزء الثاني من لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc».

وكشفت شيرين عن أكثر حلم تحلم به، مضيفة «كل أحلامي إني بحلم إني بطير»، لافتة إلى أن أغرب حلم رأته أثناء نومها هو «حلمت إني عملت حفلة عند الأهرامات ولعنة الفراعنة أصابتنا ومرجعناش وفضلت أقول باسووردات عشان أرجع للعالم بتاعنا ومعرفتش».

أمنية حياتها

وأشارت شيرين عبدالوهاب إلى أن أمنيتها هي أن تحيا الحياة التي تعيشها الفنانة فيروز «نفسي أعيش الحياة اللي عاشتها فيروز وأعيش وسط أولادي وأحفادي وهما يعملوا لي شغلي»، لافتة إلى أن بناتها موهوبات وأن ابنتها مريم عازفة ماهرة، وأنها تتمنى أن تدرس ابنتها هندسة الصوت لتكون أول مهندسة صوت في مصر «مريم عظيمة وبتعزف هايلة ونفسي أخليها تدرس هندسة صوت معندناش مهندسة صوت في مصر».

ورفضت شيرين عبدالوهاب أن تذكر اليوم الذي تمنت ألا يكون موجودا في حياتها، مشيرة إلى أن الجميع يعرفون هذا اليوم بدون ذكره.