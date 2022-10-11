شيرين عبدالوهاب عن شائعة إدمانها: «إحنا فلة شمعة منورة»

كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب تفاصيل علاقتها بطبيبها الخاص والشائعة التي خرجت حول إدمانها، «الدكتور نبيل عبدالمقصود هو صاحبي وصديقي من زمان ولما أحتاج نصيحة فيها إدمان أدوية وأكل وعادات سيئة، والإدمان مش مخدرات بس، وإحنا فلة شمعة منورة بس الناس ليهم حق يفهموا لكن الرخم قليل اللي بيدخل يقول كومنت وحش هيفضل يقول كومنت وحش كنت باخد دوا مسؤول عن إفراز الأفكار الوحشة في النفوخ والدوا ده بطلته وكنت محتاجة أنضف جسمي من كل ده ديتوكس ويا رب يفهموا ده».

ربنا يحمي عيالنا كلهم وربنا يحمي الجيل ده

وتحدثت شيرين خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «DMC» عن علاقتها بأصدقائها من المطربين مضيفة «كان فيه خناقة بيني وبين منة شلبي كبيرة جدا بسبب انها كانت حاجزة لي في منتجع عشان أعمل ديتوكس وكنت مع كريم عبدالعزيز وكريم صاحبي جدًا ومروحتش ونسيت الباسبور اللي عليه الفيزا ورجعت أكمل السهرة مع كريم وأسرته».

وكشفت شيرين عبدالوهاب عن نصيحتها لبناتها «كنا مسافرين يومين باريس ورجعنا وقولت لهم فيه حاجة ممكن أكون مش قولتهالكم أو قولتها وبعيدها تاني ..خلوا بالكوا من صحابكم وصاحبوا الناس المتربيين وصاحبوا الناس اللي شبهكم في الدنيا لأن الصاحب ممكن يودي صاحبه في 60 داهية»، مضيفة «ربنا يحمي عيالنا كلهم وربنا يحمي الجيل ده من الأفكار الوحشة».