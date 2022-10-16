أول سائق للتاكسي الذكي يكشف مزاياه: كاميرا وGPS والدفع بالماكينة

روى هاني جودة، أول سائق أول تاكسي ذكي في شرم الشيخ مزايا المنظومة الجديدة ضمن الاستعدادات الجارية لاستقبال قمة المناخ cop27، بتعميم منظومة التاكسي الذكي لكل سيارات التاكسي بمدينة شرم الشيخ، للحفاظ على البيئة من التلوث، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بوسائل النقل.

مزايا التاكسي الذكي

وقال هاني جودة، أول سائق يدخل منظومة التاكسي الذكي بشرم الشيخ، إن التاكسي الذكي يتميز بالكثير من الأشياء مثل الكاميرا والـGPS داخل سيارة الأجرة، كما يتاح عدة طرق للراكب لدفع الحساب.

أضاف: «ممكن يحاسبني على الماكينة أو كاش حسب رغبته ودي حاجة كويسة، والمنظومة دي أول مرة نشوفها في جنوب سيناء ومصر بشكل عام».

ضمان لأمان الراكب والسائق

وتابع «جودة» أن منظومة التاكسي الذكي ضمان لأمان الراكب والسائق، «أي مشكلة بتحصل بتابعها الكاميرا، والـGPS بيحدد المسافات بشكل أسرع».