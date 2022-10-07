علي جمعة: نبينا الأكرم أسوة حسنة في كل خُلق فاضل

تحدث د. على جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ورئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مفتى الجمهورية السابق وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، فى حواره مع «الوطن» عن الأخلاق المحمدية فى المجتمع وكيفية الاستفادة من هدى النبى لتحقيق مجتمع سوىّ.. وإلى نص الحوار:

عضو هيئة كبار العلماء: الأخلاق أثر الإسلام الصادق وبرهان الإيمان بالله ورسوله وملائكته وكتبه

فى ذكرى مولد الهادى.. كيف تستفيد الأمة من الأخلاق المحمدية؟

- الأخلاق الفاضلة هى أثر الإيمان الصحيح والإسلام الصادق، وبرهان الإيمان بالله ورسوله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر، ولقد كان النبى الأسوة الحسنة فى كل خلق فاضل، وأراد الله من أتباعه الذين يرجون ربهم ويذكرونه أن يكونوا على أثره وهديه فى تلك الأخلاق فقال تعالى «لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا»، وكان ذلك الحث من الله لأن سيدنا رسول الله هو النموذج الأعلى والأكمل للأخلاق الفاضلة وقد أثنى الله على كمال أخلاقه فقال تعالى «وإنك لعلى خلق عظيم»، وكما أخبر هو بنفسه عن ذلك فقال «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»، ونتكلم اليوم عن بعض الأخلاق المحمدية الفاضلة عسى الله يرزقنا التمسك بها، وهى ليست كل الأخلاق الفاضلة ولكنها قد تكون من أهم جوامع الأخلاق.

هناك بعض الأخلاق الرفيعة التى نسميها أخلاق البقاء منها الأمانة.. كيف كان النبى أميناً فى مجتمعه؟

- الأمانة من أهم مميزات سيدنا رسول الله، بل كان يشهد بها أعداؤه فقد سمُّوه الصادق الأمين، وقد طمأنته أم المؤمنين خديجة، عندما نزل عليه الوحى، وعندما قال لها «إنى إذا خلوت وحدى سمعت نداء وقد والله خشيت أن يكون هذا أمراً.. قالت: معاذ الله ما كان الله ليفعل بك فوالله إنك لتؤدى الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث»، وورد الكثير من الأحاديث التى تحث على الأمانة، بل إن النبى نهى عن المعاملة بالمثل فى عدم الأمانة خاصة، فعن أبى هريرة أن النبى قال «أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك».

البعض يماطل فى هذا الأمر ويلتف حول مفهوم الأمانة بادعاء المصلحة؟

- النبى اعتبر مجرد الحديث أمانة يجب حفظها وعدم كشفها لأحد، فقال «إذا حدث الرجل الرجل بالحديث ثم التفت فهى أمانة»، وأخبر الرسول الأكرم صلوات الله عليه وسلامه أن ضياع الأمانة من علامات فساد الزمان، فعن حذيفة قال «حدثنا رسول الله حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا: أن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا، وليس فيه شىء ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله، فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدى الأمانة، حتى يقال إن فى بنى فلان رجلاً أميناً، حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان»، وغيرها الكثير من النصوص التى تبين وتدل على أن الأمانة عظيمة القدر فى الدين، ومن عظيم قدرها أنها تقف على جنبتى الصراط ولا يمكن من الجواز إلا مَن حفظها كما رواه مسلم فى صحيحه فليس هناك أدل على عظم قدر الأمانة من كونها تكون بجوارك على الصراط يوم القيامة.

كلمة الحق وإتقان العمل والالتزام بالعقود والأعمال أمانة.. وضياعها من علامات الفساد

وكيف يطبق المسلم فى عصرنا الحالى مفهوم الأمانة بالأخلاق المحمدية؟

- الأمانة تكون فى الأعيان كما ذكرنا، وتكون كذلك فى غيرها فكلمة الحق أمانة، وإتقان العمل وأداؤه بالشكل المتفق عليه أمانة، فمن ترك عمله فهو خائن للأمانة، ومن قصر فيما طلب منه فهو خائن للأمانة، فالأمانة هى الالتزام بكل ما شرع من الدين، والالتزام بكل ما اتفق عليه بين الناس من العقود والأعمال، وإذا طبق المسلمون خلق الأمانة سيتغير الحال إلى خير حال، فسنجد كل إنسان يتقن عمله، ويحافظ على كلامه، ويخدم مجتمعه ووطنه، وسيظهر هذا فى قوة المجتمع وتقدمه وازدهاره على نحو يفخر به كل من انتسب إلى هذا الدين.

الرحمة

الرحمة فى اللغة تعنى الرقة والتعطف والمرحمة، والرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، وقد رحمنا الله رحمة بالغة عندما أعلمنا أنه رحيم سبحانه، تهدئة لروعنا، فبعد أن أخبر أنه الرحمن الرحيم، فاضت رحمته علينا إذ أعلمنا أن الرحمة حق عليه أوجبها سبحانه على نفسه إذ يقول «كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون»، كما بين لنا سبحانه وتعالى أن رحمته لنا ليست عن حاجة وميل إلينا تعالى عن هذا علواً كبيراً، بل رحمته نابعة من غناه عنا سبحانه وتعالى إذ يقول «وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ».

جرير بن عبدالله

ما حجبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، ولا رآنى إلا تبسم فى وجهى.