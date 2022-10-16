أسرة عامل توفي أثناء تنظيف مسجد ببني سويف: أوصى ابنه برفع الأذان

لم يعلم أنها المرة الأخيرة التي يرى فيها أفراد أسرته ويتحدث إليهم، ألقى عليهم نظرات الوداع دون أن يعرف أنها لن تتكرر، وإنه سيلقى ربه أثناء عمله في تنظيف مسجد بني عثمان بقرية قمبش التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، فقد ذهب مرتين لمنزله أثناء عمله للاطمئنان عليهم على خلاف العادة، قبل أن يصاب بسكتة قلبية مفاجئة أثناء تواجده بالمسجد، ويُنقل إلى المستشفى في محاولة لإسعافه إلا أنه فارق الحياة.

اللحظات الأخيرة في حياة عامل بأوقاف بني سويف

اعتاد مجدي نصر أحمد مصطفى، 52 عاما، عامل مسجد محمد عثمان في قرية قمبش بني سويف، تنظيف المسجد يوميًا، إلا أنه وفي المرة الأخيرة استمر لمدة يوم كامل ينظفه، تخلل ذلك عودته لمنزله مرتين وكأنه كان يودع الجميع.

«مشي يوم الخميس نظف جزء من المسجد، ورجع بليل وجلس مع ابنه محمد وتناول وجبة العشاء، وتوجه إلى المسجد لاستكامل تنظيفه وغسل الحوائط وتغليف وتكييس المراوح حفاظا عليها، ثم عاد مرة أخرى صباح الجمعة تناول الإفطار وتوجه إلى المنزل إلا أنه في تلك المرة ظل ينظر إلينا طويلا ثم فارقنا»، هكذا قالت «نعمة علي»، زوجة عامل المسجد.

وأضافت: «عاد ليستكمل تنظيف المسجد كعادته يوم الجمعة، وكانت آخر كلماته لنا بيت ربنا لازم يبقى أنظف مكان، وما أن انتهى من صلاة الجمعة حتى عاد للمنزل وتناول الغداء معانا، ثم خرج على صلاة العصر، لكن قبلها تردد عدة مرات في الخروج والدخول ونظر إلينا أنا وأبنائه دون أن يتحدث معنا، ثم غادر إلى المسجد، حتى سمعنا خبر إصابته، واعتقدنا أنه يعاني من شيء ما، حتى اكتشفنا وفاته، وهنا كانت الصدمة الكبيرة لنا، كان ينظر إلينا وهو يودعنا ونحن لا نعلم أنها النظرات الأخيرة».

أوصى ابنه برفع الأذان والمشاركة في تنظيف المسجد

واختتمت «نعمة» حديثها بقولها: «لدينا 6 بنات تزوج منهن 4 وتبقى 2، بالإضافة إلى محمد أصغر الأبناء، ودائمًا ما كان يوصيه على شقيقاته، والمواظبة على الصلاة ورفع الأذان في المسجد وتنظيفه وكأنه كان يعلم بوفاته».

عبير مجدي، الابنة الكبرى، قالت إن والدها كان يتوجه من بيته للمسجد فقط، «قلبه كان متعلقا به، ودائما ما كان يقول أنا شغال في بيت ربنا، نعمة ما بعدها نعمة، لازم أخلي المسجد أحسن حاجة»، لافتة أن والدها في الفترة الأخيرة كان يرغب في السفر للخارج لاستكمال مسيرته مع أبنائه، وتجهيز ابنتيه، بالإضافة إلى محمد ابنه الأصغر.

صرف 30 ألف جنيه لأسرة العامل المتوفى

وكانت قرية قمبش التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف قد شهدت وفاة عامل بمديرية الأوقاف أثناء تنظيفه مسجد، بسكتة قلبية مفاجئة، قبل أن يقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف 30 ألف جنيه لأسرته، والتأكيد على سرعة إنهاء مستحقاته المالية لدى المديرية.