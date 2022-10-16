الصين تدعو رعاياها بأوكرانيا إلى مغادرة البلاد في أسرع وقت

دعت وزارة الخارجية الصينية، رعاياها في أوكرانيا إلى المغادرة بأسرع وقت، وفقًا لما ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل، دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل.

وتشهد الأوضاع في أوكرانيا تطورًا متسارعًا، إذ استهدفت منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا أمس، فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنّ الأوضاع في دونيتسك ولوجانسك «دونباس» صعبة للغاية.

زيلينسكي: الأوضاع في دونباس صعبة للغاية

وبدأت الأزمة الروسية - الأوكرانية في الرابع والعشرون من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الأزمة في أوكرانيا.