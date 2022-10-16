«الأرصاد» تعلن سقوط أمطار رعدية على السواحل الشمالية تمتد إلى القاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار تساقط الأمطار الرعدية والمتفاوتة الشدة على السواحل الشمالية الغربية بداية من السلوم والعلمين وسيدي براني، ومطروح ومناطق متفرقة من محافظة الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، مع استمرار تكاثر السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، وتمتد إلى شمال الدلتا، وتصل إلى القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، وجميع المحافظات المطلة على البحر المتوسط.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد، في بيان صادر عنها، إلى أنّ الأمطار تكون رعدية ومتفاونة الشدة أحيانا، مع تقدم ساعات اليوم، إذ تصل إلى محافظات القاهرة الكبرى والمنوفية والدقهلية والغربية دمياط الشرقية، مدن القناة، وصولًا إلى محافظات شمال الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنّ حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت، أمس السبت، على عدد من المناطق والمحافظات، إذ أضاء الرعد السماء في أماكن متفرقة من السواحل الشمالية خاصة محافظات الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ، خلال ساعات المساء.

درجات الحرارة

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على مدن ومحافظات الجمهورية، كالآتي:

القاهرة 28 - 21.

العاصمة الإدارية 27 - 20.

6 أكتوبر 28 - 20.

بنها 28 - 21.

دمنهور 27- 21.

كفر الشيخ 27 - 21.

المنصورة 28 - 21.

دمياط 28 - 22.

بورسعيد 29 - 22.

الإسماعيلية 29 - 19.

السويس 29 - 20.

الزقازيق 28 - 21.

شبين الكوم 28 - 21.

طنطا 28 - 21.

شلاتين 32 - 24.

الإسكندرية 27 - 21.

العلمين الجديدة 26 - 21.

وادي النطرون 28 - 21.

مطروح 25 - 19.

السلوم 25 - 17.

سيوة 28 - 17.

العريش 29 - 21.

رفح 29 - 21.

الطور 30 - 21.

كاترين 26 - 14.

رأس سدر 30 - 20.

نخل 30 - 15.

طابا 30 - 22.

نويبع 30 - 22.

حلايب 30 - 25

شرم الشيخ 31 - 24

الغردقة 31 - 24

مرسى علم 31 - 23

الفيوم 30 - 20

بني سويف 30 - 19

المنيا 31 - 19

أسيوط 31 - 18

سوهاج 32 - 20

قنا 34 - 20

الأقصر 35 - 21

أسوان 36 - 22

الوادي الجديد 34 - 20

أبو سمبل 36 - 22

أبو رماد 31 - 23

رأس حدربة 30 - 22.