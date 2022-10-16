الأرصاد تكشف عن تطورات حالة الطقس: أمطار مستمرة

تشهد بعض محافظات الجمهورية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على الساحل الشمالي الغربي، وشمال الدلتا، وقد تصل للقاهرة الكبرى، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة، اليوم الأحد، على بعض المناطق والتي قد تمتد على القاهرة الكبرى.

انخفاض في درجات الحرارة

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد انخفاضا في درجات الحرارة خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، لافتة أن هذه التقلبات طبيعية في فصل الخريف، والتباين في درجات الحرارة خلال فترتي النهار والليل، حيث تتسم فترات النهار بأجواء دافئة بينما فترات الليل تميل إلى البرودة.

ونصحت «غانم»، المواطنين بارتداء الملابس الخريفية، خاصة مع ذهاب الطلاب للمدارس، من خلال تزويدهم قطعة أخرى للملابس، كما تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية بدأت من مساء السبت، وتعتبر أول حالة جوية من التقلبات وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية في فصل الخريف، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل.

وأشارت إلى أن حالة التقلبات الجوية سببها تأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي على سطح البحر المتوسط، ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا، والتي تبدأ على غرب البلاد ولا سيما مرسى مطروح والسلوم وتتقدم للداخل مع تقدم ساعات المساء، والأمطار تسقط الآن على بعض المناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، وتتقدم هذه الأمطار لتشمل جنوب الوجه البحري وقد تصل للقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة، وقد تكون رعدية أحيانا.

استمرار سقوط الأمطار

وأكدت أن فرص سقوط الأمطار مستمر حتى فترات الصباح بشكل متفاوت من منطقة لأخرى، ومع تقدم ساعات النهار تنحصر الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، منوهة أن الحالة الجوية مستمرة حتى الإثنين، بحسب اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني.

ولفتت أن درجات الحرارة تشهد اليوم الأحد انخفاضا بحوالي من درجتين لـ 3 درجات، لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 28 لـ 27 درجة مئوية في النهار، بينما الصغرى ما بين 20 لـ21 درجة مئوية، ناصحة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية يوميا، خاصة أن فصل الخريف يتسم بالتقلبات الحادة والسريعة.

وأفادت أن بعض المناطق شهدت في ساعات المساء نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة في الإسكندرية ومطروح، لكن مع تقدم ساعات الليل ستتحسن الرؤية على كل الطرق وتشعر هذه المناطق بانخفاض درجات الحرارة.