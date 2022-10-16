هيئة الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة على الدلتا والسواحل الشمالية

استعرضت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل طقس اليوم الأحد، وأبرز الظواهر الجوية التي تشهدها القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري، مستعينة بصور من الأقمار الصناعية.

تكاثر السحب الممطرة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من الدلتا والسواحل الشمالية الغربية (السلوم - سيدي براني ) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تصل الأمطار خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى مع تقدم الوقت.

بيان بدرجات الحرارة

وكشف خبراء الأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 16 أكتوبر على مدن ومحافظات الجمهورية، كالآتي:

القاهرة 28 - 21.

العاصمة الإدارية 27 - 20.

6 أكتوبر 28 - 20.

بنها 28 - 21.

دمنهور 27- 21.

كفر الشيخ 27 - 21.

المنصورة 28 - 21.

دمياط 28 - 22.

بورسعيد 29 - 22.

الإسماعيلية 29 - 19.

السويس 29 - 20.

الزقازيق 28 - 21.

شبين الكوم 28 - 21.

طنطا 28 - 21.

شلاتين 32 - 24.

الإسكندرية 27 - 21.

العلمين الجديدة 26 - 21.

وادي النطرون 28 - 21.

مطروح 25 - 19.

السلوم 25 - 17.

سيوة 28 - 17.

العريش 29 - 21.

رفح 29 - 21.

الطور 30 - 21.

كاترين 26 - 14.

رأس سدر 30 - 20.

نخل 30 - 15.

طابا 30 - 22.

نويبع 30 - 22.

حلايب 30 - 25

شرم الشيخ 31 - 24

الغردقة 31 - 24

مرسى علم 31 - 23

الفيوم 30 - 20

بني سويف 30 - 19

المنيا 31 - 19

أسيوط 31 - 18

سوهاج 32 - 20

قنا 34 - 20

الأقصر 35 - 21

أسوان 36 - 22

الوادي الجديد 34 - 20

أبو سمبل 36 - 22

أبو رماد 31 - 23

رأس حدربة 30 - 22.