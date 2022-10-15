«الأرصاد» تكشف حالة الطقس: التقلبات الجوية مستمرة حتى نهاية الأسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن عودة التقلبات الجوية التي تبدأ من اليوم السبت وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، مما يجعل الكثيرون يبحثون عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الجاري، والتي يتوقع أن تشهد سقوط أمطار ونشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال على معظم الأنحاء.

ونعرض في التقرير التالي، بعد عودة التقلبات الجوية، حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري وفق بيان الهيئة العام للأرصاد الذي صدر منذ قليل، والذي جاء كالآتي:

حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري

ووفق بيان الأرصاد تكون حالة الطقس التي تشهدها البلاد خلال الأسبوع الجاري، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد بينما على السواحل الشمالية معتدل، بينما يكون حار على جنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد في بيانها، إن خلال ساعات الليل، يكون الطقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

موعد بداية التقلبات الجوية

ويقول خبراء الأرصاد إن التقلبات الجوية بدأت مساء اليوم السبت، وتستمر آثارها حتى نهاية الأسبوع الجاري، حيث تشهد البلاد بعض الظواهر الجوية والتي يمكن تلخيصها في الآتي:

الأحد 16 أكتوبر

تشهد مناطق متفرق من البلاد سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة، فتكون كالتالي:

تكون الأمطار من خفيفة إلي متوسطة بنسبة 70% على مناطق من السلوم ومرسي مطروح الاسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، على فترات متقطة.

بينما تكون الأمطار خفيفة صباحا بنسبة حدوث 40%، على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتضطرب الملاحة البحري على غرب سواحل البحر المتوسط حيث تكون سرعة الرياح ما بين 50 و60 كم ساعة، وارتفاع الأمواج ما بين 2.5 إلي 3 أمتار.

الاثنين والثلاثاء 17 و 18 أكتوبر

بينما تشهد البلاد يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، أمطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تشهد الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الأربعاء 19 أكتوبر

ويوم الأربعاء تشهد البلاد الرياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الخميس والجمعة 20 و 21 أكتوبر

أما يومي الخميس والجمعة فتشهد البلاد على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

طالبت الأرصاد المواطنين بمتابعة النشرة الجوية التي تصدرها الهيئة على مدار الساعة، نظرا للتغيرات الحادة والسريعة في خرائط الطقس اليومية.