كريم سامي مغاوري عن مشاركته في مسلسل «تياترو»: انتظروا شخصية مختلفة

يشارك الفنان كريم سامي مغاوري، في تجربة جديدة من خلال مسلسل «تياترو»، والذي يلعب بطولته مجموعة كبيرة من الشباب والوجوه الجديدة، إضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف من نجوم الفن، خصوصًا أنه من الأعمال الفنية المختلفة والتي تجمع بين الدراما والمسرح.

وقال كريم مغاوري لـ«الوطن»، إنه سعيد جدًا بالمشاركة في مسلسل تياترو، باعتباره عمل مختلف في كل التفاصيل المتعلقة بالكتابة وبالإخراج، في ظل وجود مجموعة كبيرة من الشباب وإتاحة الفرصة أمامهم لإظهار مواهبهم.

«تياترو» بطولة مجموعة من الشباب

وأشار إلى أنه يجسد في «تياترو» شخصية «عادل»، وهو من الأدوار المختلفة عليه ولم يجسدها من قبل، وتحمل الكثير من التفاصيل، فضلًا عن التعاون مع المخرج الكبير ؤوف عبدالعزيز في ثاني تعاون مشترك بينهما بعد مسلسل «انحراف» الذي عُرض في موسم رمضان الماضي.

المسلسل يشارك فيه عدد من ضيوف الشرف

ويشارك في مسلسل «تياترو» أكثر من 22 شابًا من طلاب وخريجي معهد الفنون المسرحية، وسيتولى كل منهم قيادة بطولة هذا العمل الدرامي بالتنسيق مع نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي.

وبجوار الشباب يشارك عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم روجينا، وأحمد زاهر، ومحمد ثروت، وعابد عناني، وسليمان عيد.