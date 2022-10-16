أمطار اليوم في الإسكندرية.. استمرار الطوارئ لحين تحسن حالة الطقس

سقطت أمطار فجر اليوم على عدد من المناطق بالإسكندرية، وبدأت حالة الطقس في التحسن تدريجيا صباحا، فيما استمرت حالة الطوارئ في المدينة الساحلية لحين تحسن الأحوال الجوية.

وأكد اللواء مهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه شدد على استمرار تمركز سيارات ومعدات الشركة على مدار 24 ساعة، وذلك حتى وصول تأكيد هيئة الأرصاد الجوية باستقرار حالة الجو بالمحافظة.

أعمال الطوارئ عقب أمطار الإسكندرية اليوم

وأضاف «نافع»، في بيان، اليوم الأحد، أنه شدد على استمرار أعمال التطهير وخفض مناسيب البيارات وتمركز السيارات والمعدات، وذلك بعد سقوط أمطار اليوم فجرا على الإسكندرية.

مواعيد أمطار اليوم في الإسكندرية

وأوضح رئيس الشركة، أن محافظة الإسكندرية شهدت هطول أمطار خفيفة منذ مساء أمس السبت حتى فجر اليوم الأحد، وذلك على معظم مناطق المحافظة من الساعة 9 والنصف مساء أمس، وتوقفت الساعة الخامسة فجرا.

أماكن سقوط الأمطار اليوم في الإسكندرية

وأشار «نافع» أن الأمطار الخفيفة سقطت على مناطق الثروة السمكية وغرب والعامرية والكيلو 21 والجمرك والشاطبي ومنتزة أول، وكانت متوسطة إلى غزيرة بمنطقة العجمي، لافتا إلى تحسن حالة الطقس اليوم صباحا إلا أنهم مستمرون في العمل لحين الإبلاغ بالتحسن الكامل.

يأتي ذلك بعدما تفقد اللواء مهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية مواقع تمركزات السيارات والبدالات بمناطق وسط وشرق ومنتزه أول ومنتزة ثان، فجر اليوم الأحد، حيث شدد على العمل وفقا لحالة الطوارئ.