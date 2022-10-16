إعادة سيدة متغيبة الى أسرتها في البدرشين

تمكن رجال الشرطة في مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، من إعادة سيدة مُبّلغ بتغيبها إلى أسرتها مرة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بتغيب سيدة

وورد بلاغ إلى مركز شرطة البدرشين من مؤذن بوزارة الأوقاف، 57 سنة، مقيم في البدرشين، ومندوب مبيعات مقيم في نفس العنوان، حيث أفادا بغياب نجلة الأول وزوجة الثاني، وعمرها 21 عامًا، ربة منزل، وعقب الفحص واستخدام التقنيات الحديثة تم التوصل إليها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العثور على جثة موظف بالمعاش داخل شقة

وفى سياق آخر، عثر أهالي منطقة منشية البكاري التابعة لدائرة قسم شرطة الهرم، على جثة أحد الأشخاص داخل إحدى الشقق السكنية، عندما اشتم الجيران رائحة كريهة خارجة من الشقة، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية، التي كشفت وفاة موظف بالمعاش وعدم وجود شبهة جنائية.

كما تبين أن العقار مكون من 3 طوابق، وعُثر بإحدى الغرف على جثة قاطنها، والذي يبلغ من العمر 68 عامًا بالمعاش، ومقيم بمفرده، في حالة تعفن وتحلل وتبين سلامة منافذ الغرفة.

وتوصلت التحريات إلى أن آخر رؤية له من قبل أفراد أسرته كانت يوم الاثنين الماضي، وعند حضورهم أمس للاطمئنان عليه تبين وفاته، وأوضحوا أنه كان يعاني من أمراض السكر والضغط والالتهاب الرئوي، ولا يتهمون أو يشتبهون في وفاته جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.