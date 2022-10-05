مصرع شخص صدمته سيارة أعلى الطريق الأوسطي في البدرشين

لقي شخص مصرعه، بعدما صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق أعلى الطريق الأوسطي - اتجاه أكتوبر بمنطقة البدرشين، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

بدأت تفاصيل الواقعة حينما تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغًا من المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز البدرشين، أنه تبلغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفى أعلى الطريق الأوسطي - اتجاه أكتوبر - دائرة المركز.

كسـور متفرقـة بالجسـم وكـسـر بـقـاع الجمجمـة

بالانتقال والفحص تبين حال سير السيارة ماركة أوبل كورسا رمادي اللون قيـادة مـديرة استيراد وتصدير بشـركة ادويـة 38 سـنـة، ومقيمـة بالقاهرة، اصطدمت بفلاح 72 سـنـة ومقـيـم بنـدر البدرشين «متـوفى متأثرا بإصابته بكسـور متفرقـة بالجسـم وكـسـر بـقـاع الجمجمـة»، وذلك حال عبوره نهر الطريق تم التحفظ على السيارة وقائدها في وقت لاحق حضر للمركز شقيق المتوفي بالمعاش 68 سنة ومقيم بذات العنوان وقرر أمام العميد محمد مختار رئيس القطاع أنه لا يتهم أحدا بشيء.