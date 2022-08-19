الأمن يعيد طفلا متغيبا من الأقصر لأسرته.. «عثروا عليه في بني سويف»

عثرت الأجهزة الأمنية، اليوم الجمعة، على طفل العوامية الأقصر المتغيب منذ يوم السبت الماضي، لدى أسرة في محافظة بني سويف.

تلقى قسم شرطة الأقصر بلاغا الاثنين الماضي من حمدي بغدادي إبراهيم، بتغيب نجله «عبد الرحمن»، طالب بالصف الثالث الإعدادي يبلغ من العمر 15 عاما مقيم في شارع استراحة محافظ الأقصر.

الطفل استقل قطارا إلى القاهرة

عقب تقنين الإجراءات وبتكثيف التحريات بقيادة الرائد أحمد جادو، رئيس مباحث قسم شرطة الأقصر، والرائد محمد طلعت والنقيب محمد الرزاز والنقيب محمد عبدالفتاح معاوني مباحث بندر الأقصر، وبعد تتبع خطوات الطفل عبدالرحمن قبل تغيبه، أرشدت كاميرات مراقبة أحد النوادي بالعوامية لحظة مرور الطفل بالشارع، وتبين بعد ذلك أن الطفل استقل قطارا متجها إلى القاهرة من تلقاء نفسه، وتم تحديد ظهوره الأخير مع أسرة المواطن «ب.ا» مقيمة بمنطقة إهناسيا المدينة التابعة لمحافظة بني سويف عثرت عليه سهوا وتحفظت عليه لحين ظهور أسرته.

الأسرة تستلم الطفل

تلقى اللواء هشام عبدالغفار، مدير أمن الأقصر، إخطار من اللواء مجدي لطفي مدير المباحث بمديرية الأمن، حول المستجدات الأخيرة في واقعة طفل العوامية، وجرى التنسيق بين مديريتي أمن الأقصر و بني سويف، وتحرر محضر بوجود الطفل مع تلك المذكورة، كما استقلت أسرة طفل العوامية قطار، متجها إلى محافظة بني سويف فجرا يوم الأربعاء.

وحررت مباحث إهناسيا برئاسة الرائد عمرو حسونة، محضرا باستلام الأسرة طفلها، وجرى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات بنى سويف، والتي أمرت بأخلاء سبيلهم وتسلمهم الطفل رسمياً.