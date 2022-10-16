حالة الطقس اليوم في مطروح: سقوط أمطار ونشاط للرياح

تشهد حالة الطقس اليوم في مطروح سقوط أمطار في عدة مناطق سكنية وأحياء، مع انخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح وسحب منخفضة، في ظل تقلبات الطقس الذي تتعرض له البلاد خلال الساعات الأخيرة، ما أدى إلى سقوط أمطار في بعض المحافظات الساحلية مثل الإسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ، مع توقعات باستمرار سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.

حالة الطقس اليوم في مطروح

وأعلنت محافظة مطروح حالة الطوارئ لمواجهة حالة الطقس اليوم ومتابعة سقوط الأمطار، وتتلقى غرفة عمليات وإدارة أزمات محافظة مطروح شكاوى المواطنين حول هذا الشأن، مع التنسيق بين مجالس المدن وتطهير مخرات السيول والبرابخ لتصريف المياه، بحسب ما أكده اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في تصريحات لـ «الوطن».

أمطار في مدن مطروح

وسقطت الأمطار على بعض المدن الساحلية في محافظة مطروح، منها مدينة السلوم وسيدي براني والنجيلة والضبعة والعلمين والحمام، واتخذت مجالس المدن الإجراءات اللازمة لمواجهة الأمطار، وجرى تجهيز سيارات الصرف الصحي وفرق التدخل السريع والنظافة بالمدن، للتعامل السريع حالة وجود بؤر تجمعات مياه الأمطار في الشوارع والطرق السريعة والدولية.

«مياه مطروح» ترفع درجة الاستعداد

وحول حالة الطقس اليوم وسقوط أمطار في مطروح، أكد الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، لـ«الوطن»، أن الشركة رفعت حالة الاستعداد للدرجة القصوى للتعامل مع الأمطار، وتجهيز مواتير سحب المياه من الشوارع ومتابعة الخط الساخن لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين، ومتابعة حالة الطقس مع هيئة الأرصاد الجوية، حتى تستقر الأوضاع وتنتهي النوة التي تتعرض لها المحافظة.