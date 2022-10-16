مصرع مسن صدمته سيارة بـ«زراعي بالبحيرة»

لقي مسن مصرعه بعدما صدمته سيارة ملاكي بطريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي بنطاق بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص العام، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية بمديرية أمن البحيرة، يفيد استقبال مستشفى أبو حمص جثة مسن صدمته سيارة ملاكي بالطريق الزراعي بنطاق المركز، ونُقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة سعيد عبدالحليم مراجع، 68 سنة، محاسب بالمعاش، ومقيم في كفر الدوار، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص العام، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.