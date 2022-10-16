«مياه سوهاج» تعقد اجتماعا لمراجعة تطبيق معايير صرف المنشآت الصناعية

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اجتماعا موسعا ضم مسئولي الصرف الصناعي بالشركة وممثلين عن جهاز شئون البيئة وإدارة البيئة بالمحافظة وإدارة صحة البيئة وهيئة التنمية الصناعية ونقباء نقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والعاملين، وذلك لمراجعة تطبيق معايير صرف المنشآت الصناعية ومطابقة السيب النهائي بجميع المنشآت الصناعية بسوهاج.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة بشركة مياه سوهاج، في بيان صحفي، إن تطبيق معايير الصرف الصناعي تساهم في المحافظة على استثمارات الدولة من شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع ومحطات المعالجة والمحافظة على البيئة وصحة الإنسان.

فحص عينات للمنشآت الطبية

وأشار منصور صابر علي، رئيس قطاع المعامل والجودة بمياه سوهاج، أنه يتم رفع عينات من المنشآت الطبية طبقاً لنوع النشاط والتي تنقسم إلى مخلفات ذات خطورة شديدة ومخلفات ذات خطورة متوسطة ومخلفات ذات خطورة بسيطة، وذلك للتأكد من تطبيق معايير الصرف الصناعي ومطابقة السيب النهائي، وأن الشركة تقدم خدمة الدعم الفني لتلك المنشآت حفاظا على شبكات الصرف الصحي واستثمارات الدولة.

التعاقد على فحص عينات المنشآت الطبية

وفى نهاية اللقاء، طالب رئيس مياه سوهاج، أصحاب المنشآت الطبية بسرعة التوجه إلى إدارة الصرف الصناعي والتعاقد على رفع عينات دورية طبقا لنشاط تلك المنشآت وتوفيق أوضاع المنشآت غير المطابقة.