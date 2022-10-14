تدريب العاملين بـ«مياه سوهاج» على السلامة المهنية والتعامل مع الكوارث

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لجميع العاملين بالشركة على إجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، في بيان صدر عنه، إنه يتم تنفيذ 5 برامج تدريبية تتناول أعمال الدفاع المدني والتعامل مع الحريق وكيفية الدخول إلى الأماكن المغلقة، وكيفية القيام بالإسعافات الأولية والتعامل مع تسريب غاز الكلور، وخطط الإخلاء.

برامج التدريب على السلامة بالشركة

وأكد الكيميائي مصطفى الحلواني، مدير عام السلامة والصحة المهنية، وضع خطة تدريبية لجميع العاملين بالشركة في الفترة من 1 أكتوبر 2022 إلى 30 يونيو 2023، منوها بتدشين مركز للسلامة والصحة المهنية يضم أحدث النظم لتدريب العاملين ورفع كفاءتهم وتدريبهم لتجنب مخاطر العمل، وكيفية اتباع إرشادات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على حياتهم.

تأمين محابس المياه والصرف

وفي إطار آخر، عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج، اجتماعا موسعا لتأمين محابس المياه وغرف الصرف الصحي ومحطات المياه الرئيسية.