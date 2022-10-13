«مياه سوهاج»: تأمين غرف المحابس وخطوط الطرد ومطابق الصرف الصحي

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اجتماعا موسعا، ضم رؤساء القطاعات والأفرع ومديري العموم، لبحث موقف المشروعات التي تشرف الشركة على تنفيذها، ومشروعات الوصلات المنزلية التي تُنفذ في إطار مبادرة «حياة كريمة»، وتلك التي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

تأمين غرف المحابس

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب في بيان صحفي، إن الشركة أصدرت تعليمات مشددة لتأمين غرف محابس المياه وخطوط الطرد الرئيسية والفرعية ومطابق الصرف الصحي، لتجنب تعرض حياة المواطنين للخطر.

وأشار عبد الغفار إلى تشكيل فرق متابعة من مسؤولي شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة جميع الغرف غير المغطاة بالطرق الرئيسية والفرعية، لتغطيتها بأغطية «GRB»، أو أغطية خرسانية لتأمين تلك المواقع حفاظاً على حياة المواطنين.

التعامل مع الأعطال

وأكد رئيس شركة مياه سوهاج، أنه بعد إجراء أعمال الإصلاح والصيانة، يتم رد الشيء لأصله، وإزالة نواتج الحفر عقب الانتهاء من الأعمال، حيث يتم إلزام مقاولي التنفيذ بذلك، كما يتم إخطار الوحدات المحلية للغرف غير المغطاة للعمارات السكنية بهذا، وكذلك إخطار الجهات التي تعمل في مجال تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي بالمواقع غير المؤمنة لاتخاذ كل الإجراءات نحو تأمينها، وإخطار وحدة الأزمات بالمحافظة في حال عدم تأمين تلك المواقع.