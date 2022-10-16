ضبط متهم بالاتجار في المخدرات بحوزته شابو وحشيش بقنا

تمكنت مباحث مركز فرشوط، التابعة لمديرية أمن قنا، من ضبط أحد كبار تجار المخدرات، وبحوزته مخدري الشابو والحشيش، خلال كمين نُصب له على طريق العركي بدائرة المركز.

ضبط كمية من الشابو والحشيش

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، بتمكن حملة أمنية برئاسة النقيب محمود عبد الشافي، معاون مباحث فرشوط، من ضبط «عبدالسلام .س»، وبحوزته كمية من الشابو والحشيش المخدر، قبل توزيعها على عملائه.

نصب كمين للمتهم

ووردت معلومات لمباحث فرشوط، تفيد قيام المذكور بتسلم بضاعة من الشابو والحشيش، وجرى نصب كمين له على طريق قرية العركى في دائرة المركز، وأمكن ضبطه.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.