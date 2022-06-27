ضبط 16 تاجر مخدرات في حملة أمنية بالقليوبية

تواصل الأجهزة الأمنية، جهودها المكثفة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين.

ووفق بيان أصدرته الوزارة اليوم الاثنين، شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

ضبط 16 قضية مخدرات

وأسفرت الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:-

ـ ضبط 16 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 16 متهمًا لـ8 منهم معلومات جنائية.

ـ تنفيذ 4246 حكمًا قضائيًا متنوعًا.