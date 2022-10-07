ضبط أسلحة نارية وذخائر و«هيروين وآيس» مع تاجر مخدرات في السلام

أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها، ضبط أحد الأشخاص في منطقة السلام بمحافظة القاهرة، لحيازته أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة بقصد الإتجار فيها.

تفاصيل الواقعة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة) بالإتجار بالمواد المخدرة وترويع المواطنين باستخدام سلاح ناري بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم مستقلاً دراجة نارية «بدون لوحات معدنية» ملكه، وبحوزته (بندقية آلية– خزينة بها عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الآيس – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – ميزان حساس – كمية من الأكياس الفارغة مُعدة للتعبئة).

اعتراف المتهم

وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد حماية نشاطه الإجرامي والمواد المخدرة للاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائه والدراجة لتسهيل تحركاته، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.