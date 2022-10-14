مستثمرو السياحة: إشغالات فنادق الغردقة تقترب من 85%.. والألمان يتصدرون

قال محمد فلا عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إن نسب الإشغال بفنادق الغردقة خلال شهر أكتوبر الجاري، تراوحت ما بين 80 إلى 85%، مؤكدا أنها نسبة جيدة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها دول العالم حاليا، لافتا إلى أن غالبية السياح المتواجدين بالمدينة من الألمان والتشيك والصرب.

السياح الألمان الأكثر بالغردقة خلال 2022

أشار فلا لـ«الوطن»، إلى أنه وفقا لإحصاءات فنادق محافظة البحر الأحمر، فإن المانيا احتلت المركز الأول كأكثر الدول إرسالا للسياح لمدينة الغردقة خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجارى، موضحا أن الحجوزات الألمانية مستمرة حتى نهاية العام الجاري.

أضاف أن الحركة السياحية الوافدة للغردقة وشرم الشيخ من روسيا، تأثرت بشدة لعدم وجود أعداد كافية من الطائرات، تستوعب أعداد السياح الروس الراغبين في القدوم إلى مصر خلال فصل الشتاء، موضحا أن العقوبات التى فرضتها العديد من الدول الأوربية على شركات الطيران الروسية، فضلا عن منعها دخول الطائرات المتجهة من روسيا أو القادمة إليها للمجال الجوى بها، جعل هناك ندرة في شركات الطيران العاملة في نقل السياح الروس للمطارات المصرية.

وأوضح أن الشهور المقبلة ستشهد زيادة في الحركة السياحية الوافدة لمصر من إيطاليا، مشيرا إلى أن شركات السياحة الإيطالية لديها رغبة كبيرة في زيادة عدد رحلاتها لمصر خلال الشهور المقبلة.

ارتفاع معدلات السياحة في الغردقة

وأكد عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر إلى أن معدلات الحركة السياحية التي استقبلتها الغردقة منذ بداية العام الحالى حتى الآن، تتفوق على المعدلات التى استقبلتها خلال ذات الفترة من العامين الماضيين، متوقعا أن يشهد العام المقبل زيادة كبيرة فى أعداد السياح الوافدين لمصر.