10 معلومات عن كارمن سليمان فى عيد ميلادها الـ28.. أراب آيدول سبب شهرتها

تحتفل اليوم الفنانة كارمن سليمان بعيد ميلادها الثامن والعشرين، حيث يتزامن سنويا مع السابع من شهر أكتوبر كل عام، وترصد «الوطن» في هذا التقرير 10 معلومات عن كارمن سليمان.

- كارمن من مواليد محافظة الشرقية ولديها شقيقة واحدة لم تحترف الغناء

بداية شهرتها

- ذاعت شهرتها عقب نجاحها في الموسم الأول من برنامج المواهب الغنائية أراب آيدول حينما منحت اللقب من المغربية دنيا بطمة أمام لجنة تحكيم شارك فيها راغب علامة وأحلام الإماراتية والموزع حسن الشافعي

- أنتجت لها إحدى القنوات العربية الكبرى أول ألبوم غنائي لها في ذلك الوقت بعنوان «أخباري» من كلمات الشاعر السعودي عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ في الأسواق في فبراير عام 2014، وقد ضم الألبوم 12 أغنية، واحتوى على ألوان غنائية مختلفة

- اشتركت مع الفنانة دنيا بطمة والفنان يوسف عرفات بتسجيل أغنية «عظمة على عظمة» وصوّر فيديو كليب لها من إنتاج شركة بلاتينيوم ريكوردز

- أدت كارمن سليمان الدور الغنائي لموانا من فيلم ديزني الكلاسيكي موانا.

كارمن سليمان تزوجت من مصطفى جاد

- أول أغنية رسمية طرحتها كارمن فى مسيرتها هي أغنية كلام كلام والتي طرحتها في 4 من مارس عام 2013

- تزوجت كارمن سليمان من الملحن مصطفى جاد وأنجبت نجلها الوحيد زين

- لها مشاركة درامية واحدة في عالم التلفزيون من خلال الجزء السادس من مسلسل ليالي الحلمية