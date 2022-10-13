كارمن سليمان: «أغاني المهرجانات نوع ناجح ودخول النقابة حسب الصوت»

قالت الفنانة كارمن سليمان إن والدتها أول من اكتشفت صوتها الجميل خلال طفولتها، مضيفة: «مامي صوتها حلو، واكتشفت إن صوتي حلو وأنا عندي سنتين، وكنت بغني».

أهلي شجعوني على الغناء

وأضافت كارمن سليمان خلال لقاء ببرنامج «تفاعل com»، المذاع على شاشة قناة «العربية» الإخبارية، أن أهلها بشكل عام ووالدتها خاصة كانوا يشجعونها على الغناء، متابعة: «كانت تشجعني أوي، ومفيش ولا حاجة فكرت أعملها وهي اعترضت عليها».

وعن حقيقة إجراء عمليات تجميلية لأنفها، قالت: «ارجعوا لصوري في 2012 هتلاقوا مناخيري زي ماهي، بس السن بيفرق».

أشارت إلى أن «كلام كلام» تعتبر أول أغنية شكلت نجاح شخصي لها، وتتمنى أن تكون أغنية «كلام عينيه» للفنانة شيرين عبدالوهاب لها، و«عطشان» لماجد المهندس لها.

أغاني المهرجانات نوع ناجح في مصر

أوضحت أن المهرجانات نوع ناجح في مصر، ولكنها لا تعرف ما إذا كان مغني هذا اللون الغنائي يستحق الدخول للنقابة أو لا «على حسب الصوت اللي بيغني، لو بيغني بطريقة حلوة أكيد من حقه».

وأفادت أنها تغير على زوجها على حسب الموقف، كما أنه لا يوجد صديق مقرب لها من الوسط الفني، سوى الفنان أحمد جمال وزهير بهاوي ومحمد الشرنوبي، متابعة: «دول صحابي بس مش بنتقابل كتير، وصحابي البنات من المدرسة أكتر، شلة مكونة من 15 بنت».

وكشفت أنها تحب الغناء بأي لغة بما فيها اللغة الهندية «بحب أغني بلغات كتير، لو فيه لحن لأغنية عجباني بحفظها على طول»، موضحة أن أكثر الفترات التي ترغب في محوها في الوجود هي المراهقة.