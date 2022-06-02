كارمن سليمان: أفكر جديا في تقديم دويتو غنائي مع زوجي

أعربت الفنانة كارمن سليمان عن سعادتها البالغة لفوزها للمرة الرابعة بجائزة مهرجان ميدل إيست ميما عن فئة أفضل مطربة شابة بعد غياب 4 سنوات عن آخر مرة منحت فيها الجائزة.

كارمن سليمان: فخورة بفوزي بالجائزة

كارمن سليمان أعربت عن سعادتها أيضا للنجاح الكبير الذي حققه زوجها الملحن والفنان مصطفى جاد، بعد طرحه لأغنيته الجديدة كلام كبار التي طرحها منذ ايام.

قالت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: أحب أن أقول له ألف مبروك، وللعلم مصطفى مازال لديه عدد كبير من الأغنيات الجيدة التي من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أنها تفكر جيدا في تقديم دويتو غنائي بينها وبين مصطفى جاد، ويفكران جديا في تقديم أغنية خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن مصطفى جاد كان قد طرح أغنية كلام كبار الأسبوع الماضي، وتخطت الأغنية مليون ونصف المليون مشاهدة في أقل من أسبوع من طرحها، من كلمات أحمد سرور، وألحان مصطفى جاد وتوزيع ماز.

مصطفى جاد يستعد لطرح ميني ألبوم

وكشف جاد في تصريحات لإحدى القنوات التلفزيونية العربية بأنه يجهز لألبوم جديد، قائلا «بدأت أفكر في الميني ألبوم عشان يبقى زي حدوتة أعرف أحكيها، لأن فيه حاجات كتيرة جوايا كملحن معرفتش أطلعها، وبتمنى الناس تحبها مني».