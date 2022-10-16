«التموين» تعلن شروط بيع الدقيق الفاخر للمخابز السياحية: الالتزام بسعر الوزارة

أعلن أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، شروط وزارة التموين لبيع القمح والدقيق الفاخر للمخابز السياحية التي تنتج الخبز الحر السياحي وخبز الفينو، موضحًا أنَّ الشرط الأساسي هو التزام المخابز المستفيدة من شراء الدقيق بالأسعار التي حددتها الوزارة ببيع الرغيف السياحي الحر وزن 75 جرامًا بجنيه واحد، وبيع الرغيف الفينو وزن 40 جرامًا بـ75 قرشًا، على أن يتمّ بيع رغيف الفينو 60 جرامًا بجنيه واحد.

شروط وزارة التموين لبيع الدقيق الفاخر للمخابز السياحية

ونوه متحدث «الصحة»، في تصريحات صحفية له، إلى إلزام وزارة التموين أيضا المخابز المستفيدة بشراء الدقيق الفاخر منها بعرض قائمة أسعار بيع الخبز الحر السياحي والفينو في مكان واضح أمام المستهلك داخل المخبز.

أسعار شراء القمح والدقيق من وزارة التموين

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التموين أنَّ سعر شراء القمح والدقيق الفاخر يتم خلال التقدم أولا بطلب للهيئة العامة السلع التموينية للشراء بالسعر التالي المعلن والمعتمد من جانب الدكتور علي المصيلحي وزير التموين كالتالي:

** سعر شراء طن القمح لإنتاج الدقيق الفاخر 72%؜ بسعر 8700 جنيه.

** سعر شراء طن الدقيق ‏الفاخر 72% بسعر 10 آلاف جنيه.

وأكّد معاون وزير التموين أن السبب وراء تحديد سعر بيع طن القمح والدقيق الفاخر هو اكتشاف الوزارة تداول أسعار متفاوتة لهما بالأسواق، مؤكّدًا أنَّ قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بتكثيف وزيادة المعروض من القمح والدقيق سيؤدي إلى ضبط السعر في السوق.

ونوه معاون وزير التموين إلى تعليمات قيام هيئة السلع التموينية بمنح أي جهة في القطاع الخاص تعمل في القمح ومشتقاته بسعر 8 آلاف و700 جنيه اعتبارا من أمس السبت 15 أكتوبر، فضلًا عن قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بإتاحة الدقيق الفاخر للمصانع التي تعمل في إنتاج المكرونة.