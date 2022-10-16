ثاني أيام فتح «التموين» باب شراء القمح والدقيق أمام القطاع الخاص

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، لليوم الثاني على التوالي في فتح باب التقدم أمام مصانع الحلويات والمكرونة والمطاحن، الراغبة في شراء القمح من هيئة السلع التموينية، والذي تم فتحه أمس السبت وذلك لمدة شهر، بأسعار حددتها الوزارة من أجل ضبط السعر الحر للقمح والدقيق في الأسواق، خاصة الدقيق الفاخر استخلاص 72% الذي المستخدم في صناعة الخبز الفينو والسياحي وكذلك صناعة المكرونة.

ما سعر شراء القمح والدقيق من وزارة التموين؟

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، سعر شراء القمح والدقيق من خلال التقدم أولا بطلب للهيئة العامة السلع التموينية لشراء القمح والدقيق بالسعر التالي المعلن من الوزارة:

** شراء القمح لإنتاج الدقيق الفاخر 72%؜ بسعر 8700 جنيه للطن الواحد.

** شراء الدقيق ‏الفاخر 72% بسعر 10 آلاف جنيه للطن.

وتستمر وزارة التموين في فتح باب شراء القمح من جانب هيئة السلع التموينية لمطاحن إنتاج دقيق الخبز الفينو والسياحي استخراج 72%، ومصانع المخبوزات، ومصانع الحلويات، وأيضا مصانع المكرونات، حتى منتصف شهر نوفمبر المقبل، وذلك بشرط أن تكون المخابز المتقدمة للحصول على الدقيق مخابز سياحية مرخصة، مع ضرورة أن ‏تكون مصانع المكرونة متعاقدة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏لإنتاج مكرونة مورده لصالح منظومه السلع التموينية.

سعر الدقيق للمواطنين في فروع المجمعات الاستهلاكية

في سياق آخر تتيح وزارة التموين من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لها والبالغ عددها 1200 مجمع استهلاكي على مستوى المحافظات سعر شراء الدقيق المعبأ وزن كيلو جرام للمستهلكين بسعر 11 جنيها ضمن السلع المدعمة التي توفرها الوزارة في المجمعات المنافذ للمواطنين.