طقس اليوم في البحيرة: سقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم في البحيرة سقوط أمطار ليلا، مع انخفاض في درجات الحرارة على مختلف المدن والقرى، لا سيما الساحلية منها «إدكو ورشيد والمحمودية».

طقس اليوم في البحيرة.. سقوط أمطار

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم في البحيرة غائم على كافة الأنحاء، مع سقوط أمطار متوسطة أحياناً بنسبة حدوث 70% تقريباً، مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة.

حالة البحر في شواطئ إدكو

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة إدكو، مضطربة مع ارتفاع الموج فيه (2.5 : 3) متر، على أن يكون اتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 27 درجة مئوية، وبلغت الصغري 21 درجة.

سقوط أمطار في عدة مدن بالبحيرة

وشهدت البحيرة مساء أمس سقوط أمطار خفيفة على دمنهور وأبو حمص والمحمودية وكفر الدوار، وهو ما استعدت معه المحافظة برفع حالة الطوارئ، حيث قام رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي بتوزيع سيارات في مختلف المدن لرفع تجمعات مياه الأمطار، وجرى خلال الأيام الماضية تنفيذ نموذج محاكاة لعمل معدات للتأكد من جاهزيتها للتعامل مع الأمطار خلال فصل الشتاء.