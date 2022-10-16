هنا الزاهد لـ سلوى عثمان: «ليا الشرف اشتغل معاكي تاني يا أجمل واحدة»

علاقة عمل توّجت بالصداقة والحب، جمعت بين الفنانة سلوى عثمان والفنانة هنا زاهد، خلال تصوير مسلسل «أيوب» من بطولة مصطفى شعبان الذي عرض في رمضان 2018.

سلوي عثمان توجه رسالة خاصة لـ هنا الزاهد

ووجه الجمهور سؤلاً إلى الفنانة سلوي عثمان، عن كونها تحب العمل مع هنا الزاهد، لترد قائلة، «أحب جداً.. هنا شطورة وموهوبة ودمها زي العسل.. وانبسطنا جداً في كواليس أيوب».

وأعادت الفنانة هنا الزاهد نشر التدوينة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «حبيبة قلبي ده أنا اللي ليا الشرف اشتغل معاكي تاني يا أجمل واحدة».

هنا الزاهد تصور مسلسل «سيب وأنا وأسيب»

ومن ناحية أخرى، تواصل الفنانة هنا الزاهد حالياً تصوير مشاهدها في مسلسل «سيب وأنا وأسيب» المكون من 10 حلقات في العاصمة اللبنانية بيروت.

وانتهى المخرج وائل إحسان من التحضيرات الأولى واختيار الأبطال على أن يتم عرض المسلسل على إحدى المنصات الرقمية، فور الانتهاء من تصويره، حيث يضم العمل إلى جانب هنا والسعدني كلاً من محمود البزاوي، آية سماحة، عارفة عبد الرسول، محمود السيسي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان.