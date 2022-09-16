هنا الزاهد تنتهي من تصوير دورها في فيلم «مستر إكس»

انتهت الفنانة هنا الزاهد من تصوير دورها في فيلم ««مستر إكس» وهو بطولة زوجها الفنان أحمد فهمي، ولم يكن هذا التعاون الأول بينهما فقد سبق وتعاونا سويا في عدد من الأعمال الفنية.

هنا الزاهد تصور مشاهدها في الدقي

وصورت الفنانة هنا الزاهد مشاهدها في شوارع الدقي بجوار المتحف الزراعي، وأكد مصدر لـ«الوطن»، أن مشاهدها الأخيرة صورتها أمام أحمد فهمي وأمير شاهين ومحمود حافظ.

ويتبقى لأبطال العمل 4 أيام فقط، منهم يومين للفنان أحمد فهمي، يجسد الفنان أحمد فهمي، دور مستر إكس، رئيس إحدى العصابات، أما الفنان محمد أنور، فيجسد دور ذراع «مستر إكس» اليمين، والمسؤول عن العصابة التي يكونها أحمد فهمي.

يعتبر فيلم مستر إكس، عمل فني جديد يأتي بمشاركة زوجها الفنان أحمد فهمي، بعد سلسلة أعمال فنية جمعتهما بعد الزواج، وتجسد هنا خلال الفيلم، دور محامية، تجعلها الظروف أن تترك المحاماة، وتلتقي بالصدفة مع مستر إكس وتنشأ بينهما قصه حب.

ضيوف شرف فيلم مستر إكس

ويظهر عدد من ضيوف الشرف خلال أحداث الفيلم منهم، مصطفى خاطر الذي يجسد دور بائع على عربة «حمص الشام» على كورنيش النيل، يتقابل مع مستر إكس صدفة، بالإضافة الفنان عمر مصطفى متولي، يجسد شخصية شاب نوبى، يلجأ إلى أحمد فهمى لمساعدته في حل مشكلة وقع بها.

أبطال فيلم مستر إكس

ويجمع الفيلم عدد من نجوم الفن منهم بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف، منهم أكرم حسنى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف وآخرين، والعمل قصة أمانى التونسي، وسيناريو وحوار محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.